Бронхиальная астма и прохождение ВВК — что учитывает комиссия

Прохождение ВВК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию. Адвокат Роман Симутин объяснил, что учитывается при оценке годности к службе по диагнозу бронхиальная астма.

Об этом Роман Симутин написал в Telegram.

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Симутин отметил, что болезнь описывается в статье 47 приказа Минобороны №402 от 14.08.2008 г.

Приказ Минобороны. Фото: скриншот

Адвокат объяснил, что при оценке состояния здоровья ВВК учитывает следующие факторы:

Тяжесть астмы — приступы, частота рецидивов, и реакция на лечение определяют степень контроля за симптомами. На ВВК оценивают информацию и документы о количестве приступов, их продолжительность и степень тяжести;

Условия возникновения приступов — учитывается, возникают ли приступы в условиях, которые могут присутствовать во время военной службы.

Функция легких — результаты спирометрии (ОФВ1) используются для оценки степени бронхиальной обструкции;

Лечение — оценивается достигнут ли полный контроль над симптомами с помощью лечения (высокие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) и бронходилататоров).

Пост Симутина. Фото: скриншот

Напомним, до 5 февраля граждане, признанные ограниченно годными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Также военнослужащий имеет право подать рапорт о направлении на ВВК из-за проблем со здоровьем. Командование должно рассмотреть его в течение 48 часов.