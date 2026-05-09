Призов IT-фахівців: яке звання можуть отримати мобілізовані програмісти

Українська військовослужбовиця працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: armyinform.com

Військовослужбовці, які мають досвід роботи в IT-сфері, можуть працювати на посадах із цифрової трансформації армії та отримати офіцерське звання. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Положення про проходження військової служби у ЗСУ змінилися.

Про це 13 березня повідомили в Міністерстві оборони України.

На яке звання можуть претендувати IT-фахівці

Мобілізовані IT-фахівці можуть отримати офіцерське звання. Після відбору на посади фахівців із цифрової трансформації військовим, які служать за мобілізацією або призовом, нададуть первинне офіцерське офіцерське звання "молодший лейтенант".

Відбір кандидатів

Відбір на посади IT-фахівців складається із двох етапів:

у військовій частині командири проводять первинний відбір серед мобілізованих військовослужбовців; у Міністерстві оборони перевіряють документи та відповідність кандидатів вимогам, за потреби проводять співбесіду із представниками Директорату цифрової трансформації.

"Після успішного відбору військовослужбовців присвоюється звання молодшого лейтенанта, та він призначається на IT-посаду", — зазначили в оборонному відомстві.

Завдяки новим нормам вдасться системно залучати до лав захисників України людей із досвідом в IT, інженерії та технологіям, впроваджувати цифрові рішення у війську та посилювати технологічну перевагу України на полі бою.

Раніше Міністерство оборони запустило розгортання IT-вертикалі. Наразі підбирають кадри та призначають фахівців. Надалі оприлюднять вакансії. Метою є створення керованої системи цифрової трансформації, завдяки якій вдасться швидше запускати нові сервіси та технології для війська.

