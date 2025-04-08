Базовая военная служба в Украине 2025 — когда начинается

БВС или БОВП — какие процессы стартуют в Украине в 2025 году
Базовая всеобщая военная подготовка в Украине стартует уже осенью 2025 года. В отличие от БОВП, призыв на базовую военную службу еще не объявлялся, но право выбора у украинских призывников обеспечено законом.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Базовая военная служба и подготовка в Украине
Вместо срочной службы в Украине введены сразу две разные институции — это базовая военная служба (БВС) и базовая общая военная подготовка (БОВП).
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что эти процессы стартуют не одновременно.
Так, базовая общая военная подготовка стартует в высших учебных заведениях Украины уже с сентября 2025 года.
Когда стартует БВС и какое право выбора будут иметь украинские призывники
А вот по базовой военной службе ситуация не столь определена.
"По состоянию на сейчас призыв на БВС еще не объявлен", — пояснил Юрий Айвазян.
Он подтвердил, что все мужчины-призывники в возрасте до 24 лет смогут самостоятельно выбрать период, когда они будут проходить базовую военную службу.
Напомним, мы ранее писали о том, кто обязательно должен пройти базовую общую военную подготовку.
Добавим, мы сообщали о том, чем отличается базовая военная служба от срочной.
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