Базовая военная служба в Украине 2025 — когда начинается

Процесс военной подготовки в Украине. Фото: Facebook ВСУ

Базовая всеобщая военная подготовка в Украине стартует уже осенью 2025 года. В отличие от БОВП, призыв на базовую военную службу еще не объявлялся, но право выбора у украинских призывников обеспечено законом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Вместо срочной службы в Украине введены сразу две разные институции — это базовая военная служба (БВС) и базовая общая военная подготовка (БОВП).

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что эти процессы стартуют не одновременно.

Так, базовая общая военная подготовка стартует в высших учебных заведениях Украины уже с сентября 2025 года.

Когда стартует БВС и какое право выбора будут иметь украинские призывники

А вот по базовой военной службе ситуация не столь определена.

"По состоянию на сейчас призыв на БВС еще не объявлен", — пояснил Юрий Айвазян.

Он подтвердил, что все мужчины-призывники в возрасте до 24 лет смогут самостоятельно выбрать период, когда они будут проходить базовую военную службу.

Напомним, мы ранее писали о том, кто обязательно должен пройти базовую общую военную подготовку.

Добавим, мы сообщали о том, чем отличается базовая военная служба от срочной.