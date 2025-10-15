В Резерв+ сповіщення про БЗВП - що варто робити солдату резерву

Процес БЗВП мобілізованих. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО

Якщо військовозобов’язаний громадянин отримав у "Резерв+" повідомлення про те, що він є солдатом резерву і має пройти БЗВП, йому не треба нічого робити тут і зараз. Це повідомлення стосується його долі після мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Повідомлення у "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" став повноцінним електронним замінником військово-облікового документу для військовозобов’язаних громадян, призовників і резервістів.

До юристів звернувся громадянин, у якого в "Резерв+" з’явилося повідомлення про те, що він є солдатом резерву і потребує проходження базової загальновійськової підготовки.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Вам нічого не потрібно робити", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Коли проходити БЗВП — зараз чи після мобілізації

Юрист пояснив, що означає таке повідомлення.

"Зазначена ВОС у "Резерв+" лише вказує на те, що Ви не маєте досвіду проходження військової служби і у разі мобілізації повинні будете пройти БЗВП у навчальному центрі", — підкреслив Айвазян.

Але до мобілізації спеціально проходити базову загальну військову підготовку такому громадянину не потрібно.

