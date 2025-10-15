Видео
Україна
Главная Мобилизация БОВП для резервиста — что означает это требование

БОВП для резервиста — что означает это требование

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 20:00
В Резерв+ оповещение о БОВП - что стоит делать солдату резерва
Процесс БОВП мобилизованных. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО

Если военнообязанный гражданин получил в "Резерв+" сообщение о том, что он является солдатом резерва и должен пройти БОВП, ему не надо ничего делать здесь и сейчас. Это сообщение касается его судьбы после мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Сообщение в "Резерв+"

Приложение "Резерв+" стало полноценным электронным заменителем военно-учетного документа для военнообязанных граждан, призывников и резервистов.

К юристам обратился гражданин, у которого в "Резерв+" появилось сообщение о том, что он является солдатом резерва и нуждается в прохождении базовой общевойсковой подготовки.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Вам ничего не нужно делать", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Когда проходить БОВП — сейчас или после мобилизации

Юрист объяснил, что означает такое сообщение.

"Указанная ВУС в "Резерв+" лишь указывает на то, что Вы не имеете опыта прохождения военной службы и в случае мобилизации должны будете пройти БЗВП в учебном центре", — подчеркнул Айвазян.

Но до мобилизации специально проходить базовую общую военную подготовку такому гражданину не нужно.

Напомним, мы ранее писали о том, в чем разница между БОВП и базовой военной службой.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли пройти БОВП ограниченно годный гражданин в возрасте до 25 лет.

мобилизация военнообязанные резерв военно-учетный документ БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
