БЗВП для обмежено придатних до 25 років - коли мають проходити

В українських вишах розпочинається процес базової загальної військової підготовки. Але ті студенти, які мали статус обмежено придатних, звільняють від проходження БЗВП.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

БЗВП в українських вишах

З осені 2025 року в українських вищих навчальних закладах стартує процес базової загальної військової підготовки (БЗВП) студентів.

До юристів звернувся громадянин, який ще не досяг 25-річного віку і мав статус "обмежено придатний".

Чоловік поцікавився, чи йому потрібно проходити БЗВП.

"Базову військову службу проходять призовники", — зазначив у відповіді студенту адвокат Юрій Айвазян.

Чи буде проходити БЗВП обмежено придатний студент

Щодо конкретного студента, то тут, наголосив юрист, є один важливий нюанс, пов’язаний із тим, що він мав статус "обмежено придатний".

"Ви ж, в свою чергу, є військовозобов'язаним та підлягаєте мобілізації за умови відсутності права на відстрочку", — підкреслив Айвазян.

Тож студент, який мав статус "обмежено придатний", не проходитиме базову загальну військову підготовку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке базова загальна військова підготовка, яка стартує в українських вишах із 2025/26-го навчального року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зможуть студенти проходити БЗВП без теорії.