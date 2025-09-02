БЗВП для обмежено придатних до 25 років - коли мають проходити

Обмежено придатний до 25 років — чи має пройти БЗВП
В українських вишах розпочинається процес базової загальної військової підготовки. Але ті студенти, які мали статус обмежено придатних, звільняють від проходження БЗВП.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
БЗВП в українських вишах
З осені 2025 року в українських вищих навчальних закладах стартує процес базової загальної військової підготовки (БЗВП) студентів.
До юристів звернувся громадянин, який ще не досяг 25-річного віку і мав статус "обмежено придатний".
Чоловік поцікавився, чи йому потрібно проходити БЗВП.
"Базову військову службу проходять призовники", — зазначив у відповіді студенту адвокат Юрій Айвазян.
Чи буде проходити БЗВП обмежено придатний студент
Щодо конкретного студента, то тут, наголосив юрист, є один важливий нюанс, пов’язаний із тим, що він мав статус "обмежено придатний".
"Ви ж, в свою чергу, є військовозобов'язаним та підлягаєте мобілізації за умови відсутності права на відстрочку", — підкреслив Айвазян.
Тож студент, який мав статус "обмежено придатний", не проходитиме базову загальну військову підготовку.
