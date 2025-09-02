Відео
Обмежено придатний до 25 років — чи має пройти БЗВП

Обмежено придатний до 25 років — чи має пройти БЗВП

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 20:00
БЗВП для обмежено придатних до 25 років - коли мають проходити
Процес базової загальної підготовки. Фото: village.com.ua

В українських вишах розпочинається процес базової загальної військової підготовки. Але ті студенти, які мали статус обмежено придатних, звільняють від проходження БЗВП.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

БЗВП в українських вишах

З осені 2025 року в українських вищих навчальних закладах стартує процес базової загальної військової підготовки (БЗВП) студентів.

До юристів звернувся громадянин, який ще не досяг 25-річного віку і мав статус "обмежено придатний".

Чоловік поцікавився, чи йому потрібно проходити БЗВП.

"Базову військову службу проходять призовники", — зазначив у відповіді студенту адвокат Юрій Айвазян.

Чи буде проходити БЗВП обмежено придатний студент

Щодо конкретного студента, то тут, наголосив юрист, є один важливий нюанс, пов’язаний із тим, що він мав статус "обмежено придатний".

"Ви ж, в свою чергу, є військовозобов'язаним та підлягаєте мобілізації за умови відсутності права на відстрочку", — підкреслив Айвазян.

Тож студент, який мав статус "обмежено придатний", не проходитиме базову загальну військову підготовку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке базова загальна військова підготовка, яка стартує в українських вишах із 2025/26-го навчального року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зможуть студенти проходити БЗВП без теорії.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
