Головна Мобілізація Перенесення БЗВП — чи має студент таке право

Перенесення БЗВП — чи має студент таке право

Дата публікації: 4 вересня 2025 20:00
Базова загальна військова підготовка - чи можна перенести БЗВП
Процес базової загальної військової підготовки. Фото: "Новинарня"

Студент вищого навчального закладу має право перенести процес базової загальної військової підготовки на один рік. Це рішення має ухвалити керівник закладу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Хто дозволяє перенести БЗВП

В новому навчальному році в українських вишах стартує процес базової загальної військової підготовки студентів.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він перенести процес БЗВП — і як це зробити.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що перенесення БЗВП є можливою.

"Дозвіл на перенесення практичної підготовки базової підготовки на наступний рік для здобувачів вищої освіти, які не пройшли її з поважних причин, надається керівником закладу вищої освіти, в якому проводиться базова підготовка таких здобувачів", — пояснив юрист.

Чим загрожує відмова від БЗВП

Разом з тим, наголосив Айвазян, взагалі відмовитися від проходження БЗВП неможливо.

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти", — нагадав Айвазян.

Тож перенести проходження базової загальної військової підготовки можна, але скасувати нереально.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого звільнили від проходження БЗВП у вишах.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть студенти проходити базову загальну військову підготовку без теоретичної частини.

вузи студенти військовозобов'язані призовник БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
