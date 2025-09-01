Базова загальна військова підготовка - хто не проходитиме БЗВП

У процесі базової загальної військової підготовки. Фото: 242 центр підготовки підрозділів

З 2025 року в Україні розпочнеться базова загальна військова підготовка студентів вишів. Водночас, частина студентів буде звільнена від проходження БЗВП.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Хто звільняється від БЗВП

В Україні з нового навчального року стартує процес базової загальної військової підготовки (БЗВП) у вищих навчальних закладів.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, кого зі студентів звільнять від проходження БЗВП.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що звільнення від БЗВП торкнеться трьох категорій студентів.

Це ті особи, які:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

проходили військову службу.

Чи звільняє від БЗВП військовий квиток

Громадянин уточнив, чи звільняє від проходження базової загальної військової підготовки наявність військового квитка.

"Якщо Ви раніше не служили, то наявність військового квитка не є підставою для відмови від БЗВП", — зазначив Дерій.

Тож, за словами юриста, навіть така ситуація не може звільнити студента від проходження базової загальної військової підготовки.

