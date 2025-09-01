Базовая общая военная подготовка - кто не будет проходить БОВП

В процессе базовой общей военной подготовки. Фото: 242 центр подготовки подразделений

С 2025 года в Украине начнется базовая общая военная подготовка студентов вузов. В то же время, часть студентов будет освобождена от прохождения БОВП.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Кто освобождается от БОВП

В Украине с нового учебного года стартует процесс базовой общей военной подготовки (БОВП) в высших учебных заведений.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, кого из студентов освободят от прохождения БОВП.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что освобождение от БОВП коснется трех категорий студентов.

Это те лица, которые:

признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходили военную службу.

Освобождает ли от БОВП военный билет

Гражданин уточнил, освобождает ли от прохождения базовой общей военной подготовки наличие военного билета.

"Если Вы ранее не служили, то наличие военного билета не является основанием для отказа от БОВП", — отметил Дерий.

Поэтому, по словам юриста, даже такая ситуация не может освободить студента от прохождения базовой общей военной подготовки.

