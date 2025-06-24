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Частини забезпечення — які мобілізовані потраплять туди

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 20:00
Придатний до служби у частинах забезпечення - що означає цей статус
Інженерні війська в ЗСУ. Фото: "Суспільне Суми"
Ключові моменти Що таке частини забезпечення ЗСУ Чи можуть частини забезпечення опинитися на фронті

Військовозобов’язані громадяни, які раніше були обмежено придатними і не можуть за станом здоров’я воювати на фронті, зазвичай потрапляють до частин забезпечення. Ці частини забезпечують функціонування війська, але не ведуть безпосередні бойові дії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Що таке частини забезпечення ЗСУ

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що таке "частини забезпечення", мобілізувати до яких можуть громадян, не уповні придатних до військової служби.

"Частини забезпечення у військовій справі — це підрозділи, що відповідають за матеріально-технічне постачання, ремонт, медичне обслуговування, транспортне забезпечення, інженерне забезпечення та інші види забезпечення, необхідні для бойових частин та підтримки їхньої діяльності", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи можуть частини забезпечення опинитися на фронті

Юрист зазначив, що ці підрозділи не є бойовими, хоч і виконують не менш важливі функції для загального успіху Сил оборони України.

"Іншими словами, вони забезпечують функціонування війська, а не ведуть безпосередньо бойові дії", — підкреслив Айвазян.

Зазвичай до частин забезпечення потрапляють колишні обмежено придатні військовозобов’язані громадяни, які після зміни ступенів придатності отримали висновок ВЛК про "придатність до військової служби у частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах" та ін.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, які є ступені придатності до служби та що вони означають.

ЗСУ мобілізація обмежено придатні військовослужбовці забезпечення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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