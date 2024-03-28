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Через релігію мешканець Львівщини відмовився воювати — що вирішив суд

28 березня 2024 15:03
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Через релігію мешканець Львівщини відмовився воювати — що вирішив суд
На Львівщині винесли вирок чоловіку, який через релігійні переконання відмовився воювати. Фото ілюстративне: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У вівторок, 26 березня, на Львівщині винесли вирок чоловіку, який відмовився від проходження військової служби. Своє рішення фігурант пояснив релігійними переконаннями.

Про це йдеться в ухвалі Червоноградського міського суду Львівської області.

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За матеріалами справи, порушник отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію ще в серпні минулого року. Чоловіка визнали придатним до військової служби. До ТЦК він мав з'явитися 18 серпня 2023 року, але так і не прийшов.

У суді обвинувачений визнав свою провину частково. Він зазначив, що представники лікарської комісії не взяли до уваги його скарги на стан здоров'я, а також підкреслив, що має право на альтернативну (невійськову) службу, бо через релігію не хоче тримати зброю в руках. Натомість працівники ТЦК, яких допитав суд, повідомили, що із заявою про виконання альтернативної служби чи відмову від неї фігурант не звертався.

За словами священника релігійної громади "Агапа", який теж дав свідчення суду, обвинувачений є членом церкви, допомагає у служінні, однак релігія не забороняє нести військову службу.

Суддя Андрій Жураковський, який розглядав цю справу, визнав підсудного винним в ухиленні від мобілізації.

Через релігію мешканець Львівщини відмовився воювати — що вирішив суд - фото 1
Скриншот ухвали суду

Згідно із вироком, чоловік має провести три роки за ґратами, однак протягом 30 днів може оскаржити це рішення шляхом подачі апеляції.

Нагадаємо, на Львівщині оштрафували підполковника, який допоміг військовозобов'язаному отримати відстрочення від мобілізації.

Раніше адвокат Владислав Мартинчук розповів, як українці можуть дізнатися про виписку штрафу за неявку до ТЦК після отримання повістки.

суд
релігія
військовий призов
мобілізація
військовозобов'язані

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