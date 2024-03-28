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Из-за религии житель Львовской области отказался воевать — что решил суд

28 марта 2024 15:03
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Из-за религии житель Львовской области отказался воевать — что решил суд
Во Львовской области вынесли приговор мужчине, который из религиозных убеждений отказался воевать. Фото иллюстративное: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Во вторник, 26 марта, во Львовской области вынесли приговор мужчине, который отказался от прохождения военной службы. Свое решение фигурант объяснил религиозными убеждениями.

Об этом говорится в постановлении Червоноградского городского суда Львовской области.

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По материалам дела, нарушитель получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию еще в августе прошлого года. Мужчину сочли годным к военной службе. В ТЦК он должен был явиться 18 августа 2023 года, но так и не пришел.

В суде обвиняемый признал свою вину частично. Он отметил, что представители врачебной комиссии не приняли во внимание его жалобы на состояние здоровья, а также подчеркнул, что имеет право на альтернативную (невоенную) службу, потому что из-за религии не хочет держать оружие в руках. Между тем работники ТЦК, допрошенные судом, сообщили, что с заявлением о выполнении альтернативной службы или отказе от нее фигурант не обращался.

По словам священника религиозного общества "Агапа", который тоже дал показания суду, обвиняемый является членом церкви, помогает в служении, однако религия не запрещает нести военную службу.

Судья Андрей Жураковский, рассматривавший это дело, признал подсудимого виновным в уклонении от мобилизации.

Из-за религии житель Львовщины отказался воевать - что решил суд - фото 1
Скриншот определения суда

Согласно приговору, мужчина должен провести три года за решеткой, однако в течение 30 дней может обжаловать это решение путем подачи апелляции.

Напомним, во Львовской области оштрафовали подполковника, который помог военнообязанному получить отсрочку от мобилизации.

Ранее адвокат Владислав Мартынчук рассказал, как украинцы могут узнать о выписке штрафа за неявку в ТЦК после получения повестки.

суд
религия
военный призыв
мобилизация
военнообязанные

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