Мобілізація в Україні — як чоловікам дізнатися про штраф за неявку по повістці

Штрафи за ігнорування повістки в Україні. Колаж Новини.LIVE

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжуються, тож військовозобов'язані чоловіки й надалі отримують повістки, за якими мають прийти до ТЦК та СП. Якщо проігнорувати цей документ, особі загрожує штраф.

Але, як дізнатися, що вам вже виписали такий штраф? На це питання відповів адвокат Владислав Мартинчук у коментарі "РБК-Україна".

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Так, за словами правозахисника, штрафи за неявку до ТЦК та СП зп повісткою передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 210 та ст. 210-1).

За словами експерта, про те, що було накладено штраф, можна дізнатися кількома способами.

Перший — звернутися із запитами до відповідного ТЦК. Це може зробити як сам громадянин, так і адвокат. Однак слід врахувати, що термін відповіді на запит громадянина становить 30 днів, а на документ від адвоката мають відповісти упродовж 5 днів.

Другий спосіб дізнатися про штраф — скористатися АСВП (Автоматизована система виконавчого провадження) за ПІБ потенційного боржника.

Також дані про боржника після відкриття виконавчого провадження можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників.

"...відомості про особу можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників, що має наслідком неможливість укладати будь-які угоди щодо відчуження належного боржнику нерухомого майна", — зазначив адвокат.

Владислав Мартинчук попередив, що, якщо людина не заплатить штраф добровільно, то його можуть стягнути примусово.

Раніше ми писали, чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з українців зобов'язаний прийти до ТЦК без повістки вже з 1 квітня.

Також ми інформували, хто може влаштуватись на роботу без військового квитка.