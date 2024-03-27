В Міноборони розповіли, як проводитиметься військова підготовка в університетах

Українські військові під час навчань. Фото ілюстративне: Міноборони

У Міністерстві оборони пояснили, що передбачає законопроєкт про мобілізацію та військову підготовку. У відомстві наголосили, що будуть два види військової підготовки для чоловіків — базова військова підготовка та базова військова служба.

Про це розповіли на сайті Міноборони у середу, 28 березня.

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Як відбуватиметься мобілізація

"Мобілізація пропонується від 25 до 60 років. Мобілізаційний вік не буде зменшуватись до 18 років", — розповіли у відомстві.

В Міністерстві додали, що з 2025 року у ВНЗ буде базова військова підготовка. Будуть 2 види військової підготовки для чоловіків: базова військова підготовка та базова військова служба.

Хто проходитиме підготовку

Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян:

які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

Замість строкової служби запроваджується базова військова на термін п'ять місяців у мирний час і три місяці у воєнний.

В міністерстві також додали, що громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби і незалежно від військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Інформація від Міноборони. Фото: скриншот

Також вже стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Крім того, за новим законопроєктом в Україні керівників медичних закладів планують зобов'язати повідомляти до військкоматів щодо перебування на стаціонарі громадян віком від 18 до 25 років.