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Черги до ТЦК — у Раді відповіли, чи обов'язково йти до військкоматів для оновлення даних

8 травня 2024 12:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Черги до ТЦК — у Раді відповіли, чи обов'язково йти до військкоматів для оновлення даних
Черги до одного зі столичних ТЦК. Фото: Telegraf
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Черги до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Києві не зникають — військовозобов'язані будь-яким чином намагаються оновити свої персональні дані. Однак, за словами представників у Верховній Раді, фізичне відвідування військкоматів — це лише один із варіантів це зробити.

Коли запрацює електронний кабінет призовника та що з приводу черг до ТЦК думають у Верховній Раді — розповів народний депутат Федір Веніславський для ТСН. 

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Чи обов'язково відвідувати ТЦК для оновлення даних

За словами Веніславського, військовозобов'язані не до кінця обізнані щодо того, як можна актуалізувати свої дані. Адже, фізичне відвідування ТЦК — це лише один із можливих варіантів. 

"Фізичне відвідування ТЦК — це лише один із можливих варіантів. Адже, окрім цього, люди можуть скористатися послугами у Центрах з надання адміністративних послуг чи електронним кабінетом військовозобов’язаного", — сказав Веніславський. 

Коли запрацює електронний кабінет призовника

Він додав, що за даними Міноборони, 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного, працюватиме він поки у тестовому режимі. 

"Через який можна буде оновити всі свої персональні данні і ні у які черги не потрібно буде йти. Тому насправді ніяких проблем з цим немає. Це просто наслідок нездорового ажіотажу, який був штучно створений та підігрітий, а зараз люди побачивши це, теж йдуть у черги — бо усі йдуть", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років мають звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити персональні дані. Якщо чоловіки проігнорують вимоги закону, то автоматично вважатимуться ухилянтами.

До слова, стало відомо, чи можуть з'явитися нові блокпости по Києву для роздачі повісток.

війна
військкомат
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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