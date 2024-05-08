Очереди в ТЦК — в Раде ответили, обязательно ли идти в военкоматы для обновления данных

Очереди в один из столичных ТЦК. Фото: Telegraf

Очереди в территориальные центры комплектования (ТЦК) в Киеве не исчезают — военнообязанные каким-либо образом пытаются обновить свои персональные данные. Однако, по словам представителей в Верховной Раде, физическое посещение военкоматов — только один из вариантов это сделать.

Когда заработает электронный кабинет призывника и что по поводу очередей в ТЦК думают в Верховной Раде, рассказал народный депутат Федор Вениславский для ТСН.

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По словам Вениславского, военнообязанные не до конца осведомлены о том, как можно актуализировать свои данные. Ведь физическое посещение ТЦК — это лишь один из возможных вариантов.

"Физическое посещение ТЦК — это лишь один из возможных вариантов. Ведь, кроме этого, люди могут воспользоваться услугами в Центрах по предоставлению административных услуг или электронным кабинетом военнообязанного", — сказал Вениславский.

Когда заработает электронный кабинет призывника

Он добавил, что по данным Минобороны, 18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного, пока он будет работать в тестовом режиме.

"Через который можно будет обновить все свои персональные данные и ни в какие очереди не нужно будет идти. Поэтому на самом деле никаких проблем с этим нет. Это просто следствие нездорового ажиотажа, который был искусственно создан и подогрет, а сейчас люди при виде этого тоже уходят в очереди — потому что все идут", — сказал Вениславский.

Напомним, по новому закону о мобилизации военнообязанные граждане от 18 до 60 лет должны обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить персональные данные. Если мужчины проигнорируют требования закона, то автоматически будут считаться уклонистами.

К слову, стало известно, могут ли появиться новые блокпосты по Киеву для раздачи повесток.