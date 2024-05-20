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Чи будуть голови ОСББ роздавати повістки — постанова Кабміну

20 травня 2024 14:23
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Бригадир Софія
редактор
Чи будуть голови ОСББ роздавати повістки — постанова Кабміну
Збори ОСББ. Фото: segodnya.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Голови правлінь ОСББ уповноважені вручати повістки військовозобов'язаним. Це передбачено Порядком призову громадян на військову службу в період мобілізації та в особливий період.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року була оприлюднена на Урядовому порталі.

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Згідно з нормами, встановленими у Порядку призову громадян на військову службу в період мобілізації та в особливий період, особи, які мають право вручати повістки, зобов’язані інформувати громадян як окремо, так і в рамках спеціальних груп для оповіщення.

Повістки вручаються резервістам та військовозобов’язаним цілодобово за місцем їх проживання, роботи, навчання, а також у громадських місцях, будівлях, на масових заходах, у ТЦК, на контрольно-пропускних пунктах та на державному кордоні України. Оповіщення може відбуватися таким чином:

  • Через оповіщення на дільницях, де громадян викликають для отримання повісток, які були видані представниками районних (міських) ТЦК, або через безпосереднє вручення повісток за місцем проживання;
  • Представниками районних та міських державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад;
  • Представниками ТЦК особисто або за допомогою засобів зв’язку;
  • Групами оповіщення, до складу яких можуть входити представники державних адміністрацій, місцевих рад, ТЦК, поліції, а також керівники установ або підприємці, що займаються управлінням багатоквартирними будинками, або голови правлінь ОСББ.

Повістки, які видаються для оповіщення, отримує представник ТЦК, який має право їх вручати, і він підписується у журналі реєстрації повісток. Після завершення оповіщення цей представник звітує про кількість вручених повісток.

Повістки, які мають бути доставлені представниками адміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств, установ, організацій, передаються керівнику разом з розпорядженням керівника ТЦК про проведення оповіщення.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету Міністрів України повістка вважається врученою, навіть якщо громадянина, якому вона адресована, не зможуть знайти за місцем проживання. Також у цьому документі йдеться про те, що повістки можна не лише вручати особисто, а й надсилати засобами поштового зв’язку. 

Також ми розповідали про те, хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації. Згідно з новим законом про мобілізацію, студентам, які отримують другу вищу освіту того ж самого рівня, відстрочку не надаватимуть.

Кабінет міністрів
Україна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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