Закон про мобілізацію — як змінився процес видачі повісток

Військовозобов'язані українці в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні у суботу, 18 травня, набрав чинності закон про мобілізацію. Він запроваджує ряд змін до процесу.

Про це йдеться у законі про мобілізацію.

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Закон про мобілізацію

Відсьогодні запровадили обов'язкове проходження медичного огляду для всіх військовозобов’язаних.

"Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій", — йдеться у повідомленні.

Поважні причини неприбуття громадянина по повістці до ТЦК:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території;

смерть близьких родичів тощо.

До того ж затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена в повістці. Кожен військовозобовʼязаний знатиме, що це саме його повістка. Вона перестане бути елементом шантажу та залякування.

Закон про мобілізацію. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який ще у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський. У чоловіків призовного віку є 60 днів на оновлення облікових даних.

Також Міністерство оборони України почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.