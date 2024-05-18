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Закон про мобілізацію — у Раді пояснили всі нюанси та зміни до процесу видачі повісток

18 травня 2024 21:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Закон про мобілізацію — як змінився процес видачі повісток
Військовозобов'язані українці в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні у суботу, 18 травня, набрав чинності закон про мобілізацію. Він запроваджує ряд змін до процесу.

Про це йдеться у законі про мобілізацію.

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Закон про мобілізацію

Відсьогодні запровадили обов'язкове проходження медичного огляду для всіх військовозобов’язаних.

"Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій", — йдеться у повідомленні.

Поважні причини неприбуття громадянина по повістці до ТЦК:

  • перешкода стихійного характеру;
  • хвороба;
  • воєнні дії на відповідній території;
  • смерть близьких родичів тощо. 

До того ж затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена в повістці. Кожен військовозобовʼязаний знатиме, що це саме його повістка. Вона перестане бути елементом шантажу та залякування.

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Закон про мобілізацію. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який ще у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський. У чоловіків призовного віку є 60 днів на оновлення облікових даних.

Також Міністерство оборони України почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.

Верховна Рада
закон
українці
Україна
мобілізація
ТЦК та СП

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