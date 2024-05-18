Закон про мобілізацію — як змінився процес видачі повісток

Закон про мобілізацію — у Раді пояснили всі нюанси та зміни до процесу видачі повісток
В Україні у суботу, 18 травня, набрав чинності закон про мобілізацію. Він запроваджує ряд змін до процесу.
Про це йдеться у законі про мобілізацію.
Закон про мобілізацію
Відсьогодні запровадили обов'язкове проходження медичного огляду для всіх військовозобов’язаних.
"Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій", — йдеться у повідомленні.
Поважні причини неприбуття громадянина по повістці до ТЦК:
- перешкода стихійного характеру;
- хвороба;
- воєнні дії на відповідній території;
- смерть близьких родичів тощо.
До того ж затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена в повістці. Кожен військовозобовʼязаний знатиме, що це саме його повістка. Вона перестане бути елементом шантажу та залякування.
Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який ще у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський. У чоловіків призовного віку є 60 днів на оновлення облікових даних.
Також Міністерство оборони України почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.
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