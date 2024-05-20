Будут ли главы ОСМД раздавать повестки — постановление Кабмина
Председатели правлений ОСМД уполномочены вручать повестки военнообязанным . Это предусмотрено Порядком призыва граждан на военную службу в период мобилизации и в период.
Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 было обнародовано на Правительственном портале.
Главы ОСМД будут издавать повестки
Согласно нормам, установленным в Порядке призыва граждан на военную службу в период мобилизации и в особый период лица, имеющие право вручать повестки, обязаны информировать граждан как отдельно, так и в рамках специальных групп для оповещения.
Повестки вручаются резервистам и военнообязанным круглосуточно по месту их жительства, работы, учебы, а также в общественных местах, зданиях, на массовых мероприятиях, в ТЦК, на контрольно-пропускных пунктах и государственной границе Украины. Уведомление может происходить следующим образом:
- Из-за оповещений на участках, где граждан вызывают для получения повесток, изданных представителями районных (городских) ТЦК, или через непосредственное вручение повесток по месту жительства;
- представителями районных и городских государственных администраций, исполнительных органов местных советов;
- Представителями ТЦК лично или посредством средств связи;
- Группами оповещения, в состав которых могут входить представители государственных администраций, местных советов, ТЦК, полиции, а также руководители учреждений или предприниматели, занимающиеся управлением многоквартирными домами или председатели правлений ОСМД.
Повестки, издаваемые для оповещения, получает представитель ТЦК, имеющий право их вручать, и подписывается в журнале регистрации повесток. После завершения уведомления этот представитель отчитывается о количестве врученных повесток.
Повестки, которые должны быть доставлены представителями администраций, исполнительных органов советов, предприятий, учреждений, организаций передаются руководителю вместе с распоряжением руководителя ТЦК о проведении оповещения.
Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины повестка считается врученной даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства. Также в этом документе говорится, что повестки можно не только вручать лично, но и посылать средствами почтовой связи.
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