Будут ли главы ОСМД раздавать повестки — постановление Кабмина

Собрание ОСМД. Фото: segodnya.ua

Председатели правлений ОСМД уполномочены вручать повестки военнообязанным . Это предусмотрено Порядком призыва граждан на военную службу в период мобилизации и в период.

Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 было обнародовано на Правительственном портале.

Читайте также:

Главы ОСМД будут издавать повестки

Согласно нормам, установленным в Порядке призыва граждан на военную службу в период мобилизации и в особый период лица, имеющие право вручать повестки, обязаны информировать граждан как отдельно, так и в рамках специальных групп для оповещения.

Повестки вручаются резервистам и военнообязанным круглосуточно по месту их жительства, работы, учебы, а также в общественных местах, зданиях, на массовых мероприятиях, в ТЦК, на контрольно-пропускных пунктах и государственной границе Украины. Уведомление может происходить следующим образом:

Из-за оповещений на участках, где граждан вызывают для получения повесток, изданных представителями районных (городских) ТЦК, или через непосредственное вручение повесток по месту жительства;

представителями районных и городских государственных администраций, исполнительных органов местных советов;

Представителями ТЦК лично или посредством средств связи;

Группами оповещения, в состав которых могут входить представители государственных администраций, местных советов, ТЦК, полиции, а также руководители учреждений или предприниматели, занимающиеся управлением многоквартирными домами или председатели правлений ОСМД.

Повестки, издаваемые для оповещения, получает представитель ТЦК, имеющий право их вручать, и подписывается в журнале регистрации повесток. После завершения уведомления этот представитель отчитывается о количестве врученных повесток.

Повестки, которые должны быть доставлены представителями администраций, исполнительных органов советов, предприятий, учреждений, организаций передаются руководителю вместе с распоряжением руководителя ТЦК о проведении оповещения.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины повестка считается врученной даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства. Также в этом документе говорится, что повестки можно не только вручать лично, но и посылать средствами почтовой связи.

Также мы рассказывали о том, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации . Согласно новому закону о мобилизации, студентам, получающим второе высшее образование того же уровня, отсрочку не будут предоставлять.