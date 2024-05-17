Чи можуть видати повістку в ТЦК під час оновлення даних - новий закон про мобілізацію

Черга в ТЦК в Києві. Фото: Новини.LIVE

З 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, відповідно до якого протягом 60 днів всі військовозобов'язані повинні прийти і оновити свої дані в ТЦК.

Чи означає це, що чоловікам автоматично дадуть повістку, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Оновлення даних в ТЦК

"У нас повістка ТЦК не завжди означає мобілізацію, тому що ТЦК це є та особа, яка обробляє певні дані і вона повинна мати актуальні відомості — де особа зареєстрована, де її дійсно реальне місце проживання, контактні дані та інші відомості", — сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однак вона зауважила, що в законодавстві ще до ухвалення нового закону було встановлено обов'язок військовозобов’язаної особи до певної дати кожного року надати, крім загальних даних, підстави для отримання відстрочки або звільнення від військової служби.

"Наприклад, студенти й аспіранти повинні були надати відомості до ТЦК. І якщо вони не надавали, то адекватно і розумно, що ТЦК буде застосовувати заходи", — сказала юристка.

Нагадаємо, у Верховні Раді пояснили, як штрафні санкції сприятимуть мобілізації.

Також адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦ та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.