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Дадут ли автоматически повестку во время обновления данных — ответ юриста

17 мая 2024 04:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Могут ли выдать повестку в ТЦК при обновлении данных - новый закон о мобилизации
Очередь в ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

С 18 мая вступает в действие новый закон о мобилизации, согласно которому в течение 60 дней все военнообязанные должны прийти и обновить свои данные в ТЦК.

Значит ли это, что мужчинам автоматически дадут повестку, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Обновление данных в ТЦК

"У нас повестка ТЦК не всегда означает мобилизацию, потому что ТЦК это лицо, которое обрабатывает определенные данные и оно должно иметь актуальные сведения — где лицо зарегистрировано, где его действительно реальное место жительства, контактные данные и другие сведения", — сказала юрист.

юрист Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однако она отметила, что в законодательстве еще до принятия нового закона была установлена обязанность военно-обязанного лица до определенной даты каждый год предоставить помимо общих данных основания для получения отсрочки или освобождения от военной службы.

"Например, студенты и аспиранты должны были предоставить сведения в ТЦК. И если они не предоставляли, то адекватно и разумно, что ТЦК будет применять меры", — сказала юрист.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, как штрафные санкции будут способствовать мобилизации.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

война
закон
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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