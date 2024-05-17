Могут ли выдать повестку в ТЦК при обновлении данных - новый закон о мобилизации

Дадут ли автоматически повестку во время обновления данных — ответ юриста
С 18 мая вступает в действие новый закон о мобилизации, согласно которому в течение 60 дней все военнообязанные должны прийти и обновить свои данные в ТЦК.
Значит ли это, что мужчинам автоматически дадут повестку, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.
Обновление данных в ТЦК
"У нас повестка ТЦК не всегда означает мобилизацию, потому что ТЦК это лицо, которое обрабатывает определенные данные и оно должно иметь актуальные сведения — где лицо зарегистрировано, где его действительно реальное место жительства, контактные данные и другие сведения", — сказала юрист.
Однако она отметила, что в законодательстве еще до принятия нового закона была установлена обязанность военно-обязанного лица до определенной даты каждый год предоставить помимо общих данных основания для получения отсрочки или освобождения от военной службы.
"Например, студенты и аспиранты должны были предоставить сведения в ТЦК. И если они не предоставляли, то адекватно и разумно, что ТЦК будет применять меры", — сказала юрист.
Напомним, в Верховной Раде объяснили, как штрафные санкции будут способствовать мобилизации.
Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.
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