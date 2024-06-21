Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи дає право на відстрочку ще не народжена третя дитина — адвокат відповів arrow

Чи дає право на відстрочку ще не народжена третя дитина — адвокат відповів

21 червня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для батька двох дітей, який має вагітну дружину — що каже новий закон
Чоловік тримає за руку вагітну дружину. Фото: google.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Навіть попри дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, вона надається багатодітним батькам, які мають троє та більше неповнолітніх дітей. 

Але, чи можливо оформити відстрочку, якщо дружина тільки вагітна третьою дитиною? На це питання відповів адвокат Андрій Карпенко

Читайте також:

Так, варто зауважити, що категорії військовозобов'язаних громадян України, які мають право на отримання відстрочки від мобілізації, зазначені у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Новий закон про мобілізацію 3633-IX, який набув чинності 18 травня 2024 року, вніс деякі зміни до цієї статті. 

Тож, відповідно до вищезгаданого документа, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Проте, на жаль, вагітність жінки не дорівнюється наявності дитини. А це означає, що якщо чоловік лише готується стати батьком втретє, то відстрочки через це він не отримає. Виключно після народження дитини чоловік офіційно буде мати право на відстрочку від мобілізації.

 

Раніше ми повідомляли, чи можна отримати відстрочку, якщо брат служить у ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, чи можливо отримати відстрочку за наявності батьків-пенсіонерів. 

Також ми інформували,  як оформити відстрочку чоловіку, який має за дружину військову.

діти
вагітність
тато
мобілізація
відстрочка
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту