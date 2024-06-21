Відстрочка для батька двох дітей, який має вагітну дружину — що каже новий закон

Чоловік тримає за руку вагітну дружину. Фото: google.com

Навіть попри дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, вона надається багатодітним батькам, які мають троє та більше неповнолітніх дітей.

Але, чи можливо оформити відстрочку, якщо дружина тільки вагітна третьою дитиною? На це питання відповів адвокат Андрій Карпенко.

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Так, варто зауважити, що категорії військовозобов'язаних громадян України, які мають право на отримання відстрочки від мобілізації, зазначені у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Новий закон про мобілізацію № 3633-IX , який набув чинності 18 травня 2024 року, вніс деякі зміни до цієї статті.

Тож, відповідно до вищезгаданого документа, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Проте, на жаль, вагітність жінки не дорівнюється наявності дитини. А це означає, що якщо чоловік лише готується стати батьком втретє, то відстрочки через це він не отримає. Виключно після народження дитини чоловік офіційно буде мати право на відстрочку від мобілізації.

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