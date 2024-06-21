Отсрочка для отца двоих детей, у которого беременная жена — что говорит новый закон

Мужчина держит за руку беременную жену. Фото: google.com

Даже вопреки действию военного положения и общей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В частности, она предоставляется многодетным отцам, имеющим трое и более несовершеннолетних детей.

Но возможно ли оформить отсрочку, если жена только беременна третьим ребенком? На этот вопрос ответил адвокат Андрей Карпенко.

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Так, следует отметить, что категории военнообязанных граждан Украины, имеющих право на получение отсрочки от мобилизации, указаны в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Новый закон о мобилизации № 3633-IX , вступивший в силу 18 мая 2024 года, внес некоторые изменения в данную статью.

Следовательно, согласно вышеупомянутому документу, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Однако, к сожалению, беременность женщины не равняется наличию ребенка. А это значит, что если мужчина только готовится стать отцом в третий раз, то отсрочки из-за этого он не получит. Только после рождения ребенка мужчина официально будет иметь право на отсрочку от мобилизации.

Ранее мы сообщали, можно ли получить отсрочку, если брат служит в ВСУ.

Напомним, мы писали, возможно ли получить отсрочку при наличии родителей-пенсионеров.

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