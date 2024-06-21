Отсрочка для отца двоих детей, у которого беременная жена — что говорит новый закон

Дает ли право на отсрочку еще не рожденный третий ребенок — адвокат ответил
Даже вопреки действию военного положения и общей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В частности, она предоставляется многодетным отцам, имеющим трое и более несовершеннолетних детей.
Но возможно ли оформить отсрочку, если жена только беременна третьим ребенком? На этот вопрос ответил адвокат Андрей Карпенко.
Так, следует отметить, что категории военнообязанных граждан Украины, имеющих право на получение отсрочки от мобилизации, указаны в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Новый закон о мобилизации № 3633-IX, вступивший в силу 18 мая 2024 года, внес некоторые изменения в данную статью.
Следовательно, согласно вышеупомянутому документу, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.
Однако, к сожалению, беременность женщины не равняется наличию ребенка. А это значит, что если мужчина только готовится стать отцом в третий раз, то отсрочки из-за этого он не получит. Только после рождения ребенка мужчина официально будет иметь право на отсрочку от мобилизации.
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