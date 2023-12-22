Чи діятиме відстрочка від мобілізації через інвалідність родичів при змінах в законодавстві

Представники ТЦК та чоловік у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Деякі чоловіки мають відстрочку через інвалідність родичів. Однак чи діятиме вона, якщо відбудуться зміни в законодавствах.

На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації через інвалідність родичів

Чоловік з відстрочкою звернувся до адвоката. Він заявив, що отримав її з причини: дружина інвалід третьої групи та батько інвалід другої групи. Це записано в його військовому квитку без дати терміну.

"Чи буде закон мати зворотну дію, в разі змін до законодавства і виключення вищезазначених підстав?" — запитав чоловік.

Айвазян наголосив, що закон зворотної дії в часі не має. За його словами, якщо чоловік отримав безстрокову відстрочку відповідно до чинного законодавства, то вона буде діяти й надалі.

Нагадаємо, після успішного проходження співбесіди у підрозділі військовозобов'язаний має з’явитися до територіального центру комплектування (військкомату). При цьому необхідно мати при собі відповідний набір документів.

Також ми писали, що чоловік призовного віку з медичною освітою запитав у адвоката, чи є можливість отримати бронювання від мобілізації. Він уточнив, що ніколи не працював лікарем, втім зараз, ймовірно, обійме посаду заступника директора однієї з приватних медичних клінік.