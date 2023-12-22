Будет ли отсрочка от мобилизации из-за инвалидности родственников при изменениях в законодательстве

Представители ТЦК и мужчина во Львове. Фото: facebook.com/lvivobltck

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые мужчины имеют отсрочку из-за инвалидности родственников. Однако будет ли она действовать, если произойдут изменения в законодательствах.

На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка от мобилизации из-за инвалидности родственников

Мужчина с отсрочкой обратился к адвокату. Он заявил, что получил ее по причине: жена инвалид третьей группы и отец инвалид второй группы. Это записано в его военном билете без даты срока.

"Будет ли закон иметь обратное действие, в случае изменений в законодательство и исключения вышеупомянутых оснований?" — спросил мужчина.

Айвазян подчеркнул, что закон обратного действия во времени не имеет. По его словам, если мужчина получил бессрочную отсрочку в соответствии с действующим законодательством, то она будет действовать и дальше.

Напомним, после успешного прохождения собеседования в подразделении военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования (военкомат). При этом необходимо иметь соответствующий набор документов.

Также мы писали, что мужчина призывного возраста с медицинским образованием спросил адвоката, есть ли возможность получить бронирование от мобилизации. Он уточнил, что никогда не работал врачом, но, вероятно, вступит в должность заместителя директора одной из частных медицинских клиник.