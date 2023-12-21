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Чи може отримати бронь від мобілізації медик без роботи — що каже закон

21 грудня 2023 15:01
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Чи може отримати бронь від мобілізації медик без роботи — що каже закон
Заповнення документів у військоматі. Фото: Генштаб ЗСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Чоловік призовного віку з медичною освітою запитав у адвоката, чи є можливість отримати бронювання від мобілізації. Він уточнив, що ніколи не працював лікарем, втім зараз, ймовірно, обійме посаду заступника директора однієї з приватних медичних клінік.

Про це йдеться у коментарі адвоката Юрія Айвазяна, повідомляє сайт Юристи.ua.

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За словами правозахисника, бронювання залежить виключно від ініціативи роботодавця. І сфера охорони здоров'я не є виключенням. Відповідаючи на питання щодо співробітника медицини, він зазначив, що саме медичний заклад має подати відповідні списки.

"Бронювання повністю залежить від вашого роботодавця. Якщо медичний заклад подає списки на бронювання до Мінекономіки, то можуть включити і вас до них", — зазначив він.

За словами юриста, якщо роботодавець не виконає цю процедуру, то треба розглядати інші підстави для відстрочки.

Скриншот коментаря адвоката з сайта Юристи.ua

Раніше ми повідомляли, кого зараз найбільше потребують ЗСУ на фронті.

Нагадаємо, ми писали, що екскомандир "Азову" відповів, чи варто мобілізувати ув'язнених.

Також ми інформували, як зниження призовного віку вплине на хід війни в Україні.

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