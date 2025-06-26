Відстрочка від мобілізації - який військово-обліковий документ потрібен

"Резерв+", де генерується електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаному громадянину достатньо мати електронний військово-обліковий документ. Але у ньому має бути одна обов’язкова деталь, без якої еВОД не вважатиметься дійсним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка через загиблого родича

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Частина із громадян мають право на оформлення відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, який військово-обліковий документ йому потрібно мати — паперовий чи електронний — для оформлення відстрочки з причини загибелі на війні близького родича.

Чоловік зазначив, що має лише електронний ВОД, згенерований у "Резерв+".

"Згідно із чинним законодавством, станом на зараз Ви маєте належний військово-обліковий документ та можете пред'явити останній при оформленні відстрочки", — запевнив його адвокат Юрій Айвазян.

Що має містити електронний ВОД

Та, підкреслив юрист, існує один момент у використанні електронного військово-облікового документу.

"Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього", — наголосив Айвазян.

Адвокат пояснив, навіщо у електронному ВОД потрібен QR-код.

"QR-код військово-облікового документа в електронній формі є формою військово-облікового документа в електронній формі у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений військовообліковий документ, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній", — зазначив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжується відстрочка від мобілізації для студентів автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, хто зможе отримати відстрочку від мобілізації у липні 2025 року.