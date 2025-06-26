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Главная Мобилизация Достаточно ли для отсрочки электронного ВУД

Достаточно ли для отсрочки электронного ВУД

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 20:00
Отсрочка от мобилизации - какой военно-учетный документ нужен
"Резерв+", где генерируется электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Отсрочка из-за погибшего родственника Что должен содержать электронный ВУД

Для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, военнообязанному гражданину достаточно иметь электронный военно-учетный документ. Но в нем должна быть одна обязательная деталь, без которой еВУД не будет считаться действительным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка из-за погибшего родственника

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Часть из граждан имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какой военно-учетный документ ему нужно иметь — бумажный или электронный — для оформления отсрочки по причине гибели на войне близкого родственника.

Мужчина отметил, что имеет только электронный ВУД, сгенерированный в "Резерв+".

"Согласно действующему законодательству, по состоянию на сейчас Вы имеете надлежащий военно-учетный документ и можете предъявить последний при оформлении отсрочки", — заверил его адвокат Юрий Айвазян.

Что должен содержать электронный ВУД

Но, подчеркнул юрист, существует один момент в использовании электронного военно-учетного документа.

"Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат объяснил, зачем в электронном ВУД нужен QR-код.

"QR-код военно-учетного документа в электронной форме является формой военно-учетного документа в электронной форме в виде двумерного штрихкода, содержащего сведения об указанном военно-учетном документе, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности в визуальной", — отметил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, продлевается ли отсрочка от мобилизации для студентов автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, кто сможет получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

отсрочка военнообязанные резерв военно-учетный документ QR-код
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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