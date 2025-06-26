Отсрочка от мобилизации - какой военно-учетный документ нужен

Достаточно ли для отсрочки электронного ВУД
Для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, военнообязанному гражданину достаточно иметь электронный военно-учетный документ. Но в нем должна быть одна обязательная деталь, без которой еВУД не будет считаться действительным.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка из-за погибшего родственника
В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Часть из граждан имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какой военно-учетный документ ему нужно иметь — бумажный или электронный — для оформления отсрочки по причине гибели на войне близкого родственника.
Мужчина отметил, что имеет только электронный ВУД, сгенерированный в "Резерв+".
"Согласно действующему законодательству, по состоянию на сейчас Вы имеете надлежащий военно-учетный документ и можете предъявить последний при оформлении отсрочки", — заверил его адвокат Юрий Айвазян.
Что должен содержать электронный ВУД
Но, подчеркнул юрист, существует один момент в использовании электронного военно-учетного документа.
"Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него", — подчеркнул Айвазян.
Адвокат объяснил, зачем в электронном ВУД нужен QR-код.
"QR-код военно-учетного документа в электронной форме является формой военно-учетного документа в электронной форме в виде двумерного штрихкода, содержащего сведения об указанном военно-учетном документе, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности в визуальной", — отметил Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, продлевается ли отсрочка от мобилизации для студентов автоматически.
Добавим, мы сообщали о том, кто сможет получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.
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