Демобилизация в Украине 2024 — уволят ли со службы военных 18-25 лет

47-я отдельная механизированная бригада. Фото: 47-я бригада "Магура"/Telegram

Недавно в Украине был принят закон, согласно которому мужчин в возрасте от 18 до 25 лет не могут мобилизовать. Соответственно, из-за этого нововведения встал вопрос — могут ли рассчитывать на демобилизацию бойцы до 25 лет, которых призвали на военную службу до принятия закона.

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Так, как выразился народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии LB.ua, пока демобилизация военных этого возраста, которые уже служат, не планируется.

Такое решение принято на закрытом заседании Минобороны и Генштаба. Нардеп подчеркнул, что оно связано с тем, что темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны. Чернев добавил, если будут соответствующие показатели мобилизации, тогда этот вопрос будет рассматриваться снова.

В свою очередь председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 10 октября сообщил, что демобилизация военных от 18 до 25 лет может стать причиной обвала на отдельных участках фронта.

"Потому что просто демобилизация — это обвал отдельных участков украинского фронта. И мы не хотим, чтобы на этих популистических решениях кто-то пиарился. Потому что здесь вопрос не для пиара, а для безопасности страны. Но мы осознаем, что эти дети попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства", — признал спикер.

Руслан Стефанчук добавил, что с военным руководством были договоренности, что эту мобилизованную возрастную категорию не будут закреплять за боевыми распоряжениями на сложных участках фронта. Также глава ВРУ дал обещание, что парламент будет работать над решением этого вопроса.

Ранее украинский военный Евгений Оропай с позывным "Скиф" объяснил, что нужно для демобилизации.

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