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Готовы ли мужчины отказаться от гражданства, чтобы не идти на войну — опрос Безуглой

18 декабря 2023 21:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Готовы ли мужчины отказаться от гражданства, чтобы не идти на войну — опрос Безуглой
Нардеп Марьяна Безуглая. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Скандальный народный депутат Марьяна Безуглая запустила очередной опрос среди мужчин по поводу отказа от украинского паспорта, чтобы не идти на войну. Политик спросила у них, готовы ли они отказаться от гражданства Украины, чтобы их не мобилизовали.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Безуглая запустила очередной опрос

В отличие от своего предыдущего "опроса", в своем "крайнем на сегодня" опросе политик просит отвечать только мужчин.

"Чтобы меня не мобилизовали, готов ли я отказаться от украинского гражданства?" — спросила Безуглая.

По состоянию на 21:21 в опросе от нардепа приняло участие 1403 человека, из них:

  • 81% ответили да;
  • 19% — нет.
Готовы ли мужчины отказаться от гражданства, чтобы не идти на войну — опрос Безуглой
Сообщение Безуглой. Источник: соцсети

Реакция украинцев

Реакция украинского народа не заставила себя долго ждать: украинцы устроили одиозному политику "разнос", посоветовав ей лечиться и обвинив в провокаторстве.

"Займитесь, пожалуйста, обороной, стратегиями закупки оружия и дронов, для чего существует тот ваш комитет, где вы есть, а не как всегда — х***ей", — обращается Алекс Подгородецкий.

"Вы где-то курсы проходили или с детства такая?" — спросил Павел Богуш.

"Без оскорблений, но Вы ПРОВОКАТОР!!!" — сказал Владимир Павлик.

"Марьяна, если вас полечат, Вы готовы отказаться от депутатства?" — задал контроверсионный вопрос Иван Усов.

Готовы ли мужчины отказаться от гражданства, чтобы не идти на войну — опрос Безуглой
Реакция украинцев. Источник: соцсети

Марьяна Безуглая — последние новости

Напомним, что сегодня Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин по мобилизации. Она спросила, готовы ли они стать на военный учет, чтобы демобилизовать тех, кто служит 24 месяца.

Также сегодня скандальный политик сказала, что в новом законопроекте о рекрутинге, который готовят в Раде, есть два способа попасть в войска, которые не пересекаются. Она считает, что к добровольцам должен быть сервисный подход, а для мобилизованных и дальше будут применять принуждение, ограничивая уклонистов в правах.

Еще раньше Безуглая пожаловалась, что ее заблокировал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Она заявила, что политик перешел "в контрнаступление" по отношению к ней.

 

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