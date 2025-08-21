Відео
Чи є договір про виховання дітей обов'язковим для відстрочки

Дата публікації: 21 серпня 2025 12:20
Відстрочка для багатодітних - ексдружина не підписує договір про виховання дитини
Чоловік з неповнолітньою дитиною. Фото: kukudu.at

Військовозобов’язаний багатодітний батько, який має дітей у кількох шлюбах, має довести утримання тих дітей, з якими не живе разом, для отримання відстрочки. Але договір про спільне виховання дитини не є обов’язковим, а вимога ТЦК надати саме цей документ може бути незаконною.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Договір про спільне виховання дитини — коли він не потрібен

Багатодітний батько, тобто такий, який має трьох чи більше неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації.

Але якщо ці діти народжені у різних шлюбах чи поза шлюбом, у оформленні можуть виникнути проблеми.

До юристів звернувся громадянин, який із трьох дітей має одного у попередньому шлюбі, а колишня дружина відмовляється підписувати угоду про спільне виховання дитини.

"Якщо з Вас за виконавчим листом стягуються аліменти, і Ви маєте від ДВС довідку про відсутність боргів, то я не бачу необхідності у наявності договору про спільне виховання дитини", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи законною є вимога ТЦК

Крім того, наголосив юрист, цей документ не є обов’язковим в процесі оформлення відстрочки.

"Якщо подання договору про спільне виховання — це вимога ТЦК, то вона є абсолютно незаконною, за умови наявності будь якого іншого підтверджувального документу, визначеного даною Постановою КМУ", — підкреслив Айвазян.

Якщо ж ТЦК продовжить вимагати цей документ, за наявності підтвердження стягнення аліментів, громадянин має право подати позов до суду.

"У цьому конкретному випадку у разі відмови в отриманні відстрочки на згаданій підставі, Ви маєте повне право оскаржити відмову комісії в адміністративному суді. Це оскарження за наведених умов буде гарантовано успішним", — запевнив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити відстрочку багатодітному батьку, який має трьох дітей у двох шлюбах.

Додамо, ми повідомляли про те, коли утримання нерідної дитини надає право на відстрочку.

діти відстрочка ТЦК та СП батьки дружина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
