Главная Мобилизация Обязателен ли договор о воспитании детей для отсрочки

Обязателен ли договор о воспитании детей для отсрочки

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 12:20
Отсрочка для многодетных - экс-супруга не подписывает договор о воспитании ребенка
Мужчина с несовершеннолетним ребенком. Фото: kukudu.at

Военнообязанный многодетный отец, имеющий детей в нескольких браках, должен доказать содержание тех детей, с которыми не живет вместе, для получения отсрочки. Но договор о совместном воспитании ребенка не является обязательным, а требование ТЦК предоставить именно этот документ может быть незаконным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Договор о совместном воспитании ребенка — когда он не нужен

Многодетный отец, то есть такой, который имеет трех или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации.

Но если эти дети рождены в разных браках или вне брака, в оформлении могут возникнуть проблемы.

К юристам обратился гражданин, который из трех детей имеет одного в предыдущем браке, а бывшая жена отказывается подписывать соглашение о совместном воспитании ребенка.

"Если с Вас по исполнительному листу взимаются алименты, и Вы имеете от ГИС справку об отсутствии долгов, то я не вижу необходимости в наличии договора о совместном воспитании ребенка", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Законно ли требование ТЦК

Кроме того, подчеркнул юрист, этот документ не является обязательным в процессе оформления отсрочки.

"Если представление договора о совместном воспитании — это требование ТЦК, то оно является абсолютно незаконным, при условии наличия любого другого подтверждающего документа, определенного данным Постановлением КМУ", — подчеркнул Айвазян.

Если же ТЦК продолжит требовать этот документ, при наличии подтверждения взыскания алиментов, гражданин имеет право подать иск в суд.

"В этом конкретном случае в случае отказа в получении отсрочки на упомянутом основании, Вы имеете полное право обжаловать отказ комиссии в административном суде. Это обжалование при приведенных условиях будет гарантированно успешным", — заверил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить отсрочку многодетному отцу, который имеет троих детей в двух браках.

Добавим, мы сообщали о том, когда содержание неродного ребенка дает право на отсрочку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
