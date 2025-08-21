Отсрочка для многодетных - экс-супруга не подписывает договор о воспитании ребенка

Обязателен ли договор о воспитании детей для отсрочки
Военнообязанный многодетный отец, имеющий детей в нескольких браках, должен доказать содержание тех детей, с которыми не живет вместе, для получения отсрочки. Но договор о совместном воспитании ребенка не является обязательным, а требование ТЦК предоставить именно этот документ может быть незаконным.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Договор о совместном воспитании ребенка — когда он не нужен
Многодетный отец, то есть такой, который имеет трех или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации.
Но если эти дети рождены в разных браках или вне брака, в оформлении могут возникнуть проблемы.
К юристам обратился гражданин, который из трех детей имеет одного в предыдущем браке, а бывшая жена отказывается подписывать соглашение о совместном воспитании ребенка.
"Если с Вас по исполнительному листу взимаются алименты, и Вы имеете от ГИС справку об отсутствии долгов, то я не вижу необходимости в наличии договора о совместном воспитании ребенка", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Законно ли требование ТЦК
Кроме того, подчеркнул юрист, этот документ не является обязательным в процессе оформления отсрочки.
"Если представление договора о совместном воспитании — это требование ТЦК, то оно является абсолютно незаконным, при условии наличия любого другого подтверждающего документа, определенного данным Постановлением КМУ", — подчеркнул Айвазян.
Если же ТЦК продолжит требовать этот документ, при наличии подтверждения взыскания алиментов, гражданин имеет право подать иск в суд.
"В этом конкретном случае в случае отказа в получении отсрочки на упомянутом основании, Вы имеете полное право обжаловать отказ комиссии в административном суде. Это обжалование при приведенных условиях будет гарантированно успешным", — заверил Юрий Айвазян.
