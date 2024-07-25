Центри рекрутингу ЗСУ — як потрапити на бажану посаду

Працівники Центру рекрутингу української армії. Фото: Міноборони

Кожен третій мобілізований приєднується до лав Збройних сил України через Центри рекрутингу. Спеціалісти супроводжують людину, яка прийшла підписати контракт, на всіх етапах.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода.

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У Міноборони зазначають, що завдяки новому закону про мобілізацію значно зросла кількість чоловіків, які вирішили долучитися до лав ЗСУ.

"Багато хто з людей, які вагалися служити чи не служити, або десь розуміли, що рано чи пізно доведеться це робити, завдяки новому закону про мобілізацію вирішили пов'язати своє життя зі Збройними силами України, в тому числі долучившись до проєктів рекрутингу", — сказав Лазуткін.

Він підкреслив, що зараз кожен третій мобілізований долучається до лав Збройних сил через Центри рекрутингу.

"Людина не хоче і лякається невизначеності, хоче сама вибудовувати свою долю. Завдяки тому, що ці проєкти були пропрацьовані, зараз є директива Генерального штабу, яка врегульовує момент з листами, по яких люди потрапляють саме в ті бригади, в ті підрозділи і на ті посади, про які вони домовляються в Центрах рекрутингу", — додав речники Міноборони.

Лазуткін наголосив, що людина отримає гарантію, незалежно від того чи це пріоритетні бригади комплектування чи ні, що потрапить на обрану посаду.

"Спеціалісти рекрутингового центру супроводжують на всіх етапах людину, яка прийшла підписати контракт", — відзначив він.

Представник Міноборони проінформував, що наразі в Україні працює 28 Центрів рекрутингу української армії, а до кінця року їх має бути 40.

Як потрапити до війська через рекрутинг

У Міноборони пояснюють, що кандидат, який хоче приєднатися до ЗСУ, може обрати посаду та військову частину у Центрах рекрутингу, вони діють на базі ЦНАПів.

Крім того, обрати посаду у ЗСУ можна на онлайн-платформах Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX.ua.

Нагадаємо, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Це пояснюється тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Також нещодавно уряд затвердив положення про центри рекрутингу Збройних сил України, які відтепер утворюються за рішенням Олександра Сирського.