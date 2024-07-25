Центры рекрутинга ВСУ как попасть на желаемую должность

Сотрудники Центра рекрутинга украинской армии. Фото: Минобороны

Каждый третий мобилизованный присоединяется к рядам Вооруженных сил Украины через Центры рекрутинга. Специалисты сопровождают человека, пришедшего подписать контракт, на всех этапах.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

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Есть ли гарантия попасть на желаемую должность в ВСУ

В Минобороны отмечают, что благодаря новому закону о мобилизации значительно возросло количество мужчин, решивших присоединиться к рядам ВСУ.

"Многие люди, которые колебались служить или не служить, или где-то понимали, что рано или поздно придется это делать, благодаря новому закону о мобилизации решили связать свою жизнь с Вооруженными силами Украины, в том числе, присоединившись к проектам рекрутинга", — сказал Лазуткин.

Он подчеркнул, что сейчас каждый третий мобилизованный присоединяется к рядам Вооруженных сил через Центры рекрутинга.

"Человек не хочет и пугается неопределенности, хочет сам выстраивать свою судьбу. Благодаря тому, что эти проекты были проработаны, сейчас есть директива Генерального штаба, которая регулирует момент с письмами, по которым люди попадают именно в те бригады, в те подразделения и на те должности о которых они договариваются в Центрах рекрутинга", — добавил спикер Минобороны.

Лазуткин подчеркнул, человек получит гарантию, независимо от того приоритетные ли бригады комплектования или нет, что попадет на избранную должность.

"Специалисты рекрутингового центра сопровождают человека, пришедшего подписать контрактна, на всех этапах", — отметил он.

Представитель Минобороны проинформировал, что в настоящее время в Украине работает 28 Центров рекрутинга украинской армии, а до конца года их должно быть 40.

Как попасть в армию через рекрутинг

В Минобороны объясняют, что кандидат, желающий присоединиться к ВСУ, может выбрать должность и воинскую часть в Центрах рекрутинга, они действуют на базе ЦНАПов.

Кроме того, выбрать должность в ВСУ можно на онлайн-платформах Lobby X, Work.ua, Robota.ua и OLX.ua.

Напомним, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Это объясняется тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию и положить конец произволу ТЦК и СП.

Также недавно правительство утвердило положения о центрах рекрутинга Вооруженных сил Украины, которые отныне образуются по решению Александра Сырского.