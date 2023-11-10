Чи мають право ТЦК СП фотографувати документи військовозобов'язаного, — пояснення юристів

Працівники ТЦК СП зупиняють людину на вулиці. Ілюстративне фото: соцмережі

Юристи розповіли, чи мають право співробітники ТЦК СП фотографувати документи військовозобов'язаних. Вони розглянули один з зафіксованих прикладів.

Законність такого вчинку з боку працівників ТЦК прокоментували спеціалісти юридичного порталу uristy.ua.

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Чи мають право ТЦК СП фотографувати документи

До юристів з таким питанням звернувся 26-річний Павло. За словами хлопця, його батько — інвалід ІІ групи, пенсіонер, мати — інвалід ІІІ групи, пенсіонерка. На момент своєї зупинки працівниками ТЦК СП він мав при собі копію паспорта батька, його посвідчення інваліда та копію проходження ним комісії, де йому дали ІІ групу інвалідності.

"ТЦК, не показавши своїх документів, переглянув мої папери, сфотографував їх. А їхній головний сказав іншому працівникові, щоб той "скинув їх у групу". На моє запитання: "Для чого це робиться?", мені відповіли: "Це всього лише для нашої звітності, що ми працюємо", — розповідає хлопець.

Думки юристів щодо інциденту різняться, але правозахисники мають спільну думку — в цьому випадку Правилами військового обліку передбачається надання відстрочки.

"Вони не мають права фотографувати документи, оскільки це незаконно, і про ці дії треба було заявити їм на місці. Однак переконаний, що дійсно ці фотографії не підуть нікуди, крім внутрішнього чату працівників ТЦК. На майбутнє припиняйте такі дії", — радить чернігівський юрист В'ячеслав Антоненко.

На думку миколаївського адвоката Юрія Айвазяна, питання фотографування документів військовозобов'язаних ані поліцією, ані працівниками ТЦК СП під час воєнного стану ніяким чином не врегульоване.

"Якщо дійсно існують всі документи, які можуть надати відстрочку, рекомендую прийти до ТЦК та оформити відстрочку. Для цього варто написати заяву та додати до неї документи, які підтверджують ваше право на відстрочку", — резюмує правозахисник.

Нагадаємо, що не так давно ми розповідали про законні підстави не приходити до ТЦК за повісткою. Також ми розповідали чи можуть звільнити від мобілізації чоловіка, якщо на окупованій території померла рідна людина.