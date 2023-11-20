Имеют ли право ТЦК СП забирать военный билет — ответ адвоката

Военный билет гражданина Украины. Иллюстративное фото: freepik

Иногда военкоматы превышают свои полномочия и могут даже совершить насилие в отношении мужчин призывного возраста. Это нередкие случаи, несмотря на проверки ТЦК и СП, а иногда они даже осмеливаются забирать у военнообязанного его военный билет.

Законны ли такие действия и как действовать в подобных случаях — расскажет адвокат Ростислав Кравец.

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Имеют ли право ТЦК СП забирать военный билет

Адвокат говорит: никакого права забирать военный билет у мужчины у сотрудников ТЦК СП нет, поскольку билет — это удостоверение статуса призывника, резервиста или военнообязанного.

"Военкомат не имеет права забирать военный билет. Если так происходит, то, в принципе, они вместо билета должны выдать любое временное удостоверение. Билет — это удостоверение личности относительно его статуса — призывника, резервиста или военнообязанного. Фактически такие действия свидетельствуют о нарушении закона", — говорит юрист.

Почему они это делают

Такие поступки со стороны работников военкомата являются определенным видом шантажа — забирая военный билет, они лишают мужчину учетного документа для шантажа военнообязанного или призывника тем, чтобы он в следующий раз пришел в территориальный центр комплектования. Формально это нарушение.

"Цель, с которой они забирают, — чтобы в дальнейшем шантажировать человека, а также заставить военнообязанных призывников или резервистов являться в территориальные центры комплектования для получения непосредственно этого военно-учетного документа", — рассказал Кравец и добавил, что в связи с изменением Кабмином положений по ТЦК, их работники могут совершить ряд правонарушений.

Что делать, если забрали военный билет и не хотят отдавать

Первое, что нужно сделать, когда ваш военный билет забрали представители ТЦК, как рассказывает адвокат, — написать заявление на имя руководителя военкомата, где произошло нарушение. В то же время можно сообщить в Генеральный штаб или в высшие территориальные центры комплектования. Однако наиболее эффективным средством является обращение в ГБР.

"Для того чтобы вернуть военный билет или другой военно-учетный документ, как минимум нужно подать письменное заявление на имя руководителя. Конечно, достаточно велика вероятность, что это ничего не даст. Поэтому можно подавать соответствующие жалобы в Генштаб, жалобы в высшие территориальные центры комплектования или жалобы в Государственное бюро расследований относительно превышения полномочий руководством или работниками ТЦК, которые забирают военно-учетный документ", — отмечает правозащитник.

Он отмечает: если работники ТЦК забирают военный билет, требуйте от них письменное подтверждение того, что этот документ был изъят непосредственно конкретным работником военкомата. Если такого не сделать, человек за потерю документа может быть оштрафован на сумму от 510 до 850 грн.

"Этот документ должны предоставить военнообязанному призывнику или резервисту, у которого представитель ТЦК забирает военно-учетный документ, для того чтобы подтвердить, что военнообязанный не потерял билет", — говорит Кравец.

Напомним, что ранее юристы сообщали, при каком условии можно демобилизоваться одному из супругов, служащих в ВСУ. Также правозащитники рассказывали, имеют ли право сотрудники ТЦК проверять документы у прохожих.