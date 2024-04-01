Чи можливе бронювання журналістів — у Раді дали остаточну відповідь

Іноземні журналісти відвідали Авдіївку. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 травня 2024 року. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову. Проте є категорії, які можуть мати відстрочку або бути заброньованими.

Чи матимуть бронь українські журналісти, відповів голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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Так, за його словами, питання бронювання журналістів досі обговорюється. Проте є багато причин, чому цього не відбудеться.

"Говорити про саме бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин. У нас, по-перше, немає такої розкоші, як в Росії, які просто всі федеральні канали забронювали, вони не призиваються на "СВО". У нас немає стільки мобілізаційного ресурсу, як в Росії", — пояснив нардеп.

Крім цього, народний депутат зазначив, що в Україні інформаційний напрям не розглядається як окремий напрям боротьби.

"Інформаційний фронт як такий існує, але ми його ігноруємо. Ми сподіваємося на свідомість наших медіа", — сказав він.

Водночас Юрчишин впевнений, що у мобілізації працівників медіа є свої позитивні моменти. Він зауважив, що найкращі пресофіцери — це вихідці зі ЗМІ.

"Звісно, вони набагато краще працюють з журналістами і розуміють, що показувати, як показувати, що журналіст нам не ворог, а людина, яка прийде, покаже ваш напрямок, а потім на цей напрямок приїде додаткова амуніція, зброя і волонтерська допомога", — додав Юрчишин.

Раніше ми писали, які документи необхідні 2024 року для бронювання працівників від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи матимуть відстрочку від мобілізації чоловіки у декретній відпустці.

Також ми інформували, які обставини помилково вважають законними для надання відстрочки від мобілізації під час воєнного стану.