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Чи матимуть українські журналісти бронь від мобілізації — у Раді відповіли

1 квітня 2024 23:24
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Любомир Кучер
Редактор
Чи можливе бронювання журналістів — у Раді дали остаточну відповідь
Іноземні журналісти відвідали Авдіївку. Фото: facebook.com/pressjfo.news
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 травня 2024 року. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову. Проте є категорії, які можуть мати відстрочку або бути заброньованими. 

Чи матимуть бронь українські журналісти, відповів голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин у інтерв’ю виданню "РБК-Україна". 

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Так, за його словами, питання бронювання журналістів досі обговорюється. Проте є багато причин, чому цього не відбудеться.  

"Говорити про саме бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин. У нас, по-перше, немає такої розкоші, як в Росії, які просто всі федеральні канали забронювали, вони не призиваються на "СВО". У нас немає стільки мобілізаційного ресурсу, як в Росії", — пояснив нардеп.

Крім цього, народний депутат зазначив, що в Україні інформаційний напрям не розглядається як окремий напрям боротьби. 

"Інформаційний фронт як такий існує, але ми його ігноруємо. Ми сподіваємося на свідомість наших медіа", — сказав він.

Водночас Юрчишин впевнений, що у мобілізації працівників медіа є свої позитивні моменти. Він зауважив, що найкращі пресофіцери — це вихідці зі ЗМІ. 

"Звісно, вони набагато краще працюють з журналістами і розуміють, що показувати, як показувати, що журналіст нам не ворог, а людина, яка прийде, покаже ваш напрямок, а потім на цей напрямок приїде додаткова амуніція, зброя і волонтерська допомога", — додав Юрчишин.

 

Раніше ми писали, які документи необхідні 2024 року для бронювання працівників від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи матимуть відстрочку від мобілізації чоловіки у декретній відпустці

Також ми інформували, які обставини помилково вважають законними для надання відстрочки від мобілізації під час воєнного стану. 

війна
ЗСУ
журналісти
Україна
мобілізація
бронювання

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