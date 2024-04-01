Возможно ли бронирование журналистов — в Раде дали окончательный ответ

Иностранные журналисты посетили Авдеевку. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 мая 2024 года. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву. Однако есть категории, которые могут иметь отсрочку или быть забронированными.

Будут ли иметь бронь украинские журналисты, ответил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин в интервью изданию "РБК-Україна".

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Так, по его словам, вопрос бронирования журналистов до сих пор обсуждается. Однако есть много причин, почему этого не произойдет.

"Говорить о самом бронировании журналистов не приходится по многим причинам. У нас, во-первых, нет такой роскоши, как у России, которые просто все федеральные каналы забронировали, они не призываются на "СВО". У нас нет столько мобилизационного ресурса, как в России", — объяснил нардеп.

Кроме того, народный депутат отметил, что в Украине информационное направление не рассматривается как отдельное направление борьбы.

"Информационный фронт как таковой существует, но мы его игнорируем. Мы надеемся на осознанность наших медиа", — сказал он.

В то же время Юрчишин уверен, что в мобилизации работников медиа есть свои положительные моменты. Он отметил, что лучшие пресс-офицеры — это выходцы из СМИ.

"Конечно, они гораздо лучше работают с журналистами, и понимают, что показывать, как показывать, что журналист нам не враг, а пришедший человек покажет ваше направление, а затем на это направление приедет дополнительная амуниция, оружие и волонтерская помощь", — добавил Юрчишин.

Ранее мы писали, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, будут ли иметь отсрочку от мобилизации мужчины в декретном отпуске.

Также мы информировали, какие обстоятельства ошибочно считают законными для предоставления отсрочки от мобилизации во время военного положения.