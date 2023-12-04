Будут ли иметь отсрочки от мобилизации студенты — Рада готовит новые нововведения

Студенты в военкомате. Иллюстративное фото: Facebook

Парламентская рабочая группа готовит изменения в законодательство, регулирующее вопросы мобилизации и военной службы. Ряд законопроектов по этому вопросу будет рассмотрен в ближайшее время.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона "Единые новости" 4 декабря.

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Новые законы по мобилизации

Нардеп отметил, что народные избранники совещаются с высшим военным руководством. Он также отметил, что для ротации на фронте следует подготовить новых бойцов.

По словам нардепа, в парламентскую рабочую группу входят представители всех фракций и групп.

Какие нововведения готовят в Верховной Раде:

установление отпуска сроком на 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена;

установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;

установление права на увольнение с военной службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;

установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсанток, досрочно разорвавших контракт.

Кроме всего вышесказанного, законопроект предусматривает урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей высших учебных заведений и студентов.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области мужчина в здании территориального центра комплектования и социальной поддержки отказался от повестки в письменном формате. За такой поступок он получил испытательный срок.

Напомним, ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко назвал причины недостаточного количества военнослужащих на фронте. По его словам, это происходит именно из-за уклонения от призыва, которому помогают высшие учебные заведения и торговые центры, бронирующие работников.