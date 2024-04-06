Можно ли получить отсрочку на основании инвалидности сестры — ответ юриста

Мобилизуют ли мужчину, ухаживающего за сестрой с инвалидностью — юрист ответил
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время, законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку.
Есть ли такое право у военнообязанных лиц, ухаживающих за сестрой с инвалидностью, рассказал юрист Дмитрий Дончак на портале b2bconsult.
Так, по словам правозащитника, ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет, уход за какими лицами с инвалидностью предоставляет право на отсрочку от мобилизации. В число таких лиц входят:
- супруга, имеющая инвалидность I, II или III группы;
- ребенок с инвалидностью I, II группы;
- родители или родители жены с инвалидностью I или II группы.
Таким образом, инвалидность сестры не является основанием для предоставления отсрочки от призыва.
"В то же время есть возможность получить отсрочку на основании постоянного ухода за сестрой", — отметил юрист.
Как пояснил Дмитрий Дончак, такая возможность указана в абзаце 12 статьи 23:
- не подлежат мобилизации военнообязанные, опекуны лица с инвалидностью, признанные судом недееспособными;
- лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
- лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
Правовед добавил, что можно оформить постоянный уход за сестрой — этого будет достаточно для отсрочки, если родители пенсионеры (то есть считаются нетрудоспособными).
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