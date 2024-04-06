Можно ли получить отсрочку на основании инвалидности сестры — ответ юриста

Военнообязанный подписывает контракт с ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время, законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку.

Есть ли такое право у военнообязанных лиц, ухаживающих за сестрой с инвалидностью, рассказал юрист Дмитрий Дончак на портале b2bconsult.

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Так, по словам правозащитника, ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет, уход за какими лицами с инвалидностью предоставляет право на отсрочку от мобилизации. В число таких лиц входят:

супруга, имеющая инвалидность I, II или III группы;

ребенок с инвалидностью I, II группы;

родители или родители жены с инвалидностью I или II группы.

Таким образом, инвалидность сестры не является основанием для предоставления отсрочки от призыва.

"В то же время есть возможность получить отсрочку на основании постоянного ухода за сестрой", — отметил юрист.

Как пояснил Дмитрий Дончак, такая возможность указана в абзаце 12 статьи 23:

не подлежат мобилизации военнообязанные, опекуны лица с инвалидностью, признанные судом недееспособными;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Правовед добавил, что можно оформить постоянный уход за сестрой — этого будет достаточно для отсрочки, если родители пенсионеры (то есть считаются нетрудоспособными).

Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных может осуществлять сопровождение лиц с инвалидностью I, II, III группы за границу и какие для этого необходимы документы.

Напомним, мы писали, в ТЦК объяснили, для чего мужчинам с инвалидностью вручают повестки.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать мужчину, который ухаживает за тещей с инвалидностью.