Мобилизация в Украине — могут ли призвать мужчину, страдающего ожирением

Человек с ожирением на приеме у врача. Фото: bariatr.com

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжены. В этот период военнообязанные мужчины проходят медкомиссию и могут быть призваны в ряды ВСУ. В то же время, законодательством предусмотрены определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от военной службы из-за проблем со здоровьем.

Могут ли мобилизовать граждан Украины, страдающих ожирением, ответил адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.ua.

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Так, по словам правоведа, наличие у военнообязанного лица ожирения III степени не является автоматическим основанием для освобождения от военной службы.

Согласно "Расписанию болезней" приказа МОУ №402, ожирение обозначается как "состояние, которое может исключать или ограничивать возможность призыва в ВСУ".

То есть, люди с таким диагнозом могут быть признаны пригодными к службе в тыловых частях, таких как обеспечение, логистика и медицинские подразделения.

При этом Айвазян подчеркнул, что ВВК принимает решение о пригодности индивидуально для каждого случая. На решение комиссии могут повлиять сопутствующие заболевания, которые испытывает мужчина.

Помимо ожирения III степени к перечню заболеваний, которые могут освободить от военной службы, относятся:

сахарный диабет средней тяжести с осложнениями;

тиреотоксикоз средней степени тяжести;

заболевание щитовидной железы с гипотиреозом средней степени тяжести.

Пациент на приеме у врача. Фото: depositphotos.com

Что делать, если у вас есть лишний вес или другие заболевания

Если у вас проблемы с лишним весом, а также сопутствующие болезни, такие как сахарный диабет, гипертония и т.д., следует обратиться к врачу и собрать все необходимые медицинские документы. С этими документами следует обратиться в военно-врачебную комиссию для прохождения осмотра. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и окончательное решение принимает ВВК.

Ранее мы сообщали, как ВВК оценивает пригодность к службе.

Напомним, мы писали, какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от военной службы.

Также мы информировали, где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ.