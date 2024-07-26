Мобилизация в Украине — могут ли призвать мужчину, страдающего ожирением

Мобилизуют ли в ВСУ мужчину с ожирением — ответ адвоката
В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжены. В этот период военнообязанные мужчины проходят медкомиссию и могут быть призваны в ряды ВСУ. В то же время, законодательством предусмотрены определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от военной службы из-за проблем со здоровьем.
Могут ли мобилизовать граждан Украины, страдающих ожирением, ответил адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.ua.
Мобилизация лиц с ожирением — что говорит закон
Так, по словам правоведа, наличие у военнообязанного лица ожирения III степени не является автоматическим основанием для освобождения от военной службы.
Согласно "Расписанию болезней" приказа МОУ №402, ожирение обозначается как "состояние, которое может исключать или ограничивать возможность призыва в ВСУ".
То есть, люди с таким диагнозом могут быть признаны пригодными к службе в тыловых частях, таких как обеспечение, логистика и медицинские подразделения.
При этом Айвазян подчеркнул, что ВВК принимает решение о пригодности индивидуально для каждого случая. На решение комиссии могут повлиять сопутствующие заболевания, которые испытывает мужчина.
Помимо ожирения III степени к перечню заболеваний, которые могут освободить от военной службы, относятся:
- сахарный диабет средней тяжести с осложнениями;
- тиреотоксикоз средней степени тяжести;
- заболевание щитовидной железы с гипотиреозом средней степени тяжести.
Что делать, если у вас есть лишний вес или другие заболевания
Если у вас проблемы с лишним весом, а также сопутствующие болезни, такие как сахарный диабет, гипертония и т.д., следует обратиться к врачу и собрать все необходимые медицинские документы. С этими документами следует обратиться в военно-врачебную комиссию для прохождения осмотра. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и окончательное решение принимает ВВК.
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