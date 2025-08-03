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Головна Мобілізація Чи мобілізують студентів та аспірантів — у Міносвіти відповіли

Чи мобілізують студентів та аспірантів — у Міносвіти відповіли

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 04:30
У Міносвіти запевнили, що мобілізації студентів та аспірантів влітку не буде
Студенти за навчанням. Ілюстративне фото: pexels.com

Міністерство освіти і науки України офіційно заявляє, що мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які мають право на відстрочку, не планується. Це стосується як періоду навчання, так і літніх канікул.

Про це у Facebook написав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий

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Повідомлення голови Міносвіти. Фото: Скриншот

Лісовий зазначив, що попри поширення в інтернеті інформації про можливу мобілізацію студентів та викладачів під час канікул, то будь-які суперечності в підзаконних актах або інших документах, які стосуються цього питання, будуть врегульовані відповідно до чинного закону про мобілізацію.

Міністр наголосив, що жодних дискусій чи обговорень щодо мобілізації студентів та працівників освіти на урядовому рівні не ведеться.

Причиною появи інформації про можливу мобілізацію стала неточність в постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня, яка стосується порядку відстрочки від призову. Зазначений документ передбачає надання відстрочки до кінця навчального року, що викликало питання щодо статусу студентів та викладачів в літній період.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи проходитимуть БЗВП лише студенти.

Також повідомлялось, які два види документів потрібні для оформлення відстрочки від навчання.

студенти військовий облік мобілізація відстрочка Міносвіти
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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