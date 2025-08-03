Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизуют ли студентов и аспирантов — в Минобразования ответили

Мобилизуют ли студентов и аспирантов — в Минобразования ответили

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 04:30
В Минобразования заверили, что мобилизации студентов и аспирантов летом не будет
Студенты за учебой. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство образования и науки Украины официально заявляет, что мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических и педагогических работников, имеющих право на отсрочку, не планируется. Это касается как периода обучения, так и летних каникул.

Об этом в Facebook написал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Реклама
Читайте также:

Подробности от Минобразования

Мобилизуют ли студентов и аспирантов — в Минобразования ответили - фото 1
Сообщение главы Минобразования. Фото: Скриншот

Лисовой отметил, что несмотря на распространение в интернете информации о возможной мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, то любые противоречия в подзаконных актах или других документах, касающихся этого вопроса, будут урегулированы в соответствии с действующим законом о мобилизации.

Министр отметил, что никаких дискуссий или обсуждений по мобилизации студентов и работников образования на правительственном уровне не ведется.

Причиной появления информации о возможной мобилизации стала неточность в постановлении Кабинета Министров Украины от 16 января, которая касается порядка отсрочки от призыва. Указанный документ предусматривает предоставление отсрочки до конца учебного года, что вызвало вопросы относительно статуса студентов и преподавателей в летний период.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли проходить БЗВП только студенты.

Также сообщалось, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки от обучения.

студенты военный учет мобилизация отсрочка Минобразования
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации