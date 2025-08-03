В Минобразования заверили, что мобилизации студентов и аспирантов летом не будет

Студенты за учебой. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство образования и науки Украины официально заявляет, что мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических и педагогических работников, имеющих право на отсрочку, не планируется. Это касается как периода обучения, так и летних каникул.

Об этом в Facebook написал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Лисовой отметил, что несмотря на распространение в интернете информации о возможной мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, то любые противоречия в подзаконных актах или других документах, касающихся этого вопроса, будут урегулированы в соответствии с действующим законом о мобилизации.

Министр отметил, что никаких дискуссий или обсуждений по мобилизации студентов и работников образования на правительственном уровне не ведется.

Причиной появления информации о возможной мобилизации стала неточность в постановлении Кабинета Министров Украины от 16 января, которая касается порядка отсрочки от призыва. Указанный документ предусматривает предоставление отсрочки до конца учебного года, что вызвало вопросы относительно статуса студентов и преподавателей в летний период.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли проходить БЗВП только студенты.

Также сообщалось, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки от обучения.