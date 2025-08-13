Повернення до ЗСУ — чи може непридатний до служби повернутися в армію

Співробітники ТЦК розглядають справи громадян. Фото: Вінницький ТЦК

Військовослужбовець, який був списаний із ЗСУ за непридатністю, має право повернутися на військову службу. Втім, існують обмеження щодо того, які посади така особа може займати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

ТЦК відмовляється повертати на обліку

До юристів звернувся громадянин, який був звільнений з військової служби як непридатний за станом здоров’я (після поранень).

Зараз чоловік хоче повернутися до лав Збройних сил України — тож поцікавився, чи має він таке право.

Громадянин наголосив, що має відношення від військової частини, а ТЦК відмовляється його розглядати і не повертає громадянина на військовий облік.

Чи є законне право у непридатних повернутися в армію

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що подібний варіант є цілком можливий — звісно, не на усі посади раніше списаного із ЗСУ військового можуть взяти, але є такі посади, де він може виконувати свою роботу.

"Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, а також вимоги до стану здоров’я зазначених осіб визначаються Міністерством оборони України", — наголосив юрист.

Тому, зазначив Айвазян, незрозуміла логіка ТЦК, який відмовляється займатися цим питанням.

"Ви вже маєте головне і це — рішення посадової особи військової частини, до повноважень якої належить призначення Вас на відповідну посаду, а саме рекомендаційний лист", — підкреслив адвокат.

Юрій Айвазян додав, що у випадку, якщо це командування заборонило розглядати справи виключених з обліку, то потрібно вирішувати питання саме із командуванням.

