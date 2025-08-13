Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Может ли непригодный вернуться на военную службу

Может ли непригодный вернуться на военную службу

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 20:00
Возвращение в ВСУ - может ли непригодный к службе вернуться в армию
Сотрудники ТЦК рассматривают дела граждан. Фото: Винницкий ТЦК

Военнослужащий, который был списан из ВСУ по непригодности, имеет право вернуться на военную службу. Впрочем, существуют ограничения относительно того, какие должности такое лицо может занимать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

ТЦК отказывается возвращать на учет

К юристам обратился гражданин, который был уволен с военной службы как непригодный по состоянию здоровья (после ранений).

Сейчас мужчина хочет вернуться в ряды Вооруженных сил Украины — поэтому поинтересовался, имеет ли он такое право.

Гражданин отметил, что имеет отношение от воинской части, а ТЦК отказывается его рассматривать и не возвращает гражданина на воинский учет.

Есть ли законное право у непригодных вернуться в армию

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, заверил, что подобный вариант вполне возможен — конечно, не на все должности ранее списанного из ВСУ военного могут взять, но есть такие должности, где он может выполнять свою работу.

"Перечень должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими, а также требования к состоянию здоровья указанных лиц определяются Министерством обороны Украины", — подчеркнул юрист.

Поэтому, отметил Айвазян, непонятна логика ТЦК, который отказывается заниматься этим вопросом.

"Вы уже имеете главное и это — решение должностного лица воинской части, к полномочиям которой относится назначение Вас на соответствующую должность, а именно рекомендательное письмо", — подчеркнул адвокат.

Юрий Айвазян добавил, что в случае, если это командование запретило рассматривать дела исключенных из учета, то нужно решать вопрос именно с командованием.

Напомним, мы ранее писали о том, возможна ли временная непригодность без ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, чем отличаются между собой две категории непригодных к военной службе.

ВСУ ТЦК и СП военнослужащие должность военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации