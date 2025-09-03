Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чи може студент оформити відстрочку до початку навчання

Чи може студент оформити відстрочку до початку навчання

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 20:00
Відстрочка для студента - коли оформляється відстрочка
Українські студенти. Фото: ЛНТУ

Відстрочка на навчання у вищому навчальному закладі може бути оформлена після того, як розпочнеться процес навчання. До цього через застосунок "Резерв+" оформити відстрочку від мобілізації неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Коли можна оформити відстрочку на навчання

На початку вересня стартував процес навчання у школах, коледжах та вищих навчальних закладах.

До юристів звернувся студент, який отримав наказ про зарахування до магістратури вишу 1 вересня, але не зміг оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+".

Чоловік зазначив, що отримав наступну відповідь у системі: "Відстрочку не надано. Уточніть дані у закладі, де навчаєтеся, а потім надішліть запит повторно".

Студент поцікавився, чи може це бути пов’язане з тим, що офіційно дата початку навчання у магістратурі — 4 вересня.

"Так, це може бути пов'язано із початком навчання", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи вплине на відстрочку розшук ТЦК

Таким чином, оформити відстрочку можна після того, як офіційно розпочнеться навчання, а не після того, як був підписаний наказ про зарахування на навчання.

Разом з тим, додав Айвазян, відстрочка все одно буде оформлена, навіть попри те, що, як заявив студент, він був оголошений у розшук ТЦК.

"Це не є проблемою при оформленні відстрочки через "Резерв+", — запевнив громадянина адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні планують змінити процес надання відстрочки студентам.

Додамо, ми повідомляли про те, коли мобілізація студентів є законною.

вузи студенти мобілізація відстрочка резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації