Відстрочка для студента - коли оформляється відстрочка

Українські студенти. Фото: ЛНТУ

Відстрочка на навчання у вищому навчальному закладі може бути оформлена після того, як розпочнеться процес навчання. До цього через застосунок "Резерв+" оформити відстрочку від мобілізації неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Коли можна оформити відстрочку на навчання

На початку вересня стартував процес навчання у школах, коледжах та вищих навчальних закладах.

До юристів звернувся студент, який отримав наказ про зарахування до магістратури вишу 1 вересня, але не зміг оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+".

Чоловік зазначив, що отримав наступну відповідь у системі: "Відстрочку не надано. Уточніть дані у закладі, де навчаєтеся, а потім надішліть запит повторно".

Студент поцікавився, чи може це бути пов’язане з тим, що офіційно дата початку навчання у магістратурі — 4 вересня.

"Так, це може бути пов'язано із початком навчання", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи вплине на відстрочку розшук ТЦК

Таким чином, оформити відстрочку можна після того, як офіційно розпочнеться навчання, а не після того, як був підписаний наказ про зарахування на навчання.

Разом з тим, додав Айвазян, відстрочка все одно буде оформлена, навіть попри те, що, як заявив студент, він був оголошений у розшук ТЦК.

"Це не є проблемою при оформленні відстрочки через "Резерв+", — запевнив громадянина адвокат.

