Отсрочка для студента - когда оформляется отсрочка для студента

Может ли студент оформить отсрочку до начала обучения
Отсрочка на обучение в высшем учебном заведении может быть оформлена после того, как начнется процесс обучения. До этого через приложение "Резерв+" оформить отсрочку от мобилизации невозможно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда можно оформить отсрочку на обучение
В начале сентября стартовал процесс обучения в школах, колледжах и высших учебных заведениях.
К юристам обратился студент, который получил приказ о зачислении в магистратуру вуза 1 сентября, но не смог оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+".
Мужчина отметил, что получил следующий ответ в системе: "Отсрочка не предоставлена. Уточните данные в заведении, где учитесь, а затем отправьте запрос повторно".
Студент поинтересовался, может ли это быть связано с тем, что официально дата начала обучения в магистратуре - 4 сентября.
"Да, это может быть связано с началом обучения", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Повлияет ли на отсрочку розыск ТЦК
Таким образом, оформить отсрочку можно после того, как официально начнется обучение, а не после того, как был подписан приказ о зачислении на обучение.
Вместе с тем, добавил Айвазян, отсрочка все равно будет оформлена, даже несмотря на то, что, как заявил студент, он был объявлен в розыск ТЦК.
"Это не является проблемой при оформлении отсрочки через "Резерв+", — заверил гражданина адвокат.
