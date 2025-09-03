Отсрочка для студента - когда оформляется отсрочка для студента

Украинские студенты. Фото: ЛНТУ

Отсрочка на обучение в высшем учебном заведении может быть оформлена после того, как начнется процесс обучения. До этого через приложение "Резерв+" оформить отсрочку от мобилизации невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Когда можно оформить отсрочку на обучение

В начале сентября стартовал процесс обучения в школах, колледжах и высших учебных заведениях.

К юристам обратился студент, который получил приказ о зачислении в магистратуру вуза 1 сентября, но не смог оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+".

Мужчина отметил, что получил следующий ответ в системе: "Отсрочка не предоставлена. Уточните данные в заведении, где учитесь, а затем отправьте запрос повторно".

Студент поинтересовался, может ли это быть связано с тем, что официально дата начала обучения в магистратуре - 4 сентября.

"Да, это может быть связано с началом обучения", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Повлияет ли на отсрочку розыск ТЦК

Таким образом, оформить отсрочку можно после того, как официально начнется обучение, а не после того, как был подписан приказ о зачислении на обучение.

Вместе с тем, добавил Айвазян, отсрочка все равно будет оформлена, даже несмотря на то, что, как заявил студент, он был объявлен в розыск ТЦК.

"Это не является проблемой при оформлении отсрочки через "Резерв+", — заверил гражданина адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине планируют изменить процесс предоставления отсрочки студентам.

Добавим, мы сообщали о том, когда мобилизация студентов является законной.