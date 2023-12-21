Чи може військовий отримати групу інвалідності при розсіяному склерозі

Військово-лікарська комісія в Україні. Фото: zoda.gov.ua

Деякі українські військові отримують групу інвалідності через хвороби. Однак чи можуть вони оформити її, якщо в них виявили розсіяний склероз.

Адвокат Юрій Айвазян відповів на це питання.

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Інвалідність військовому

Військовий розповів, що з березня 2022 року його мобілізували. У лютому цього року в приватній клініці в нього виявили розсіяний склероз. Чоловік ще не звертався у санчастину.

"Чи можливо мені отримати групу інвалідності, якщо існують певні проблеми при ходьбі і зору. Чи можливо якась компенсація від держави, і чи можливо розраховувати на військову пенсію при інвалідності під час проходження військової служби", — запитав він.

Адвокат розповів, що військовому потрібно подати рапорт до командира частини про направлення на ВЛК. За його словами, такий самий порядок передбачений для направлення до МСЕК для встановлення інвалідності.

Айвазян додав, що все решта можливе лише після цього.

Нагадаємо, чоловіки, які мають наднизьку вагу, зокрема через захворювання, матимуть право на відстрочку від мобілізації, якщо вони раніше були виключені з військового обліку за станом здоров'я. Або у випадку, коли вони мають інші підстави для відстрочки відповідно до законодавства.

Також ми писали, що в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас, якщо призовник змінює місце проживання, він має протягом семи днів стати на облік до нового ТЦК за місцем проживання.