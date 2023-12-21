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Может ли военный получить группу инвалидности при рассеянном склерозе

21 декабря 2023 18:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Может ли военный получить группу инвалидности при рассеянном склерозе
Военно-врачебная комиссия в Украине. Фото: zoda.gov.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Некоторые украинские военные получают группу инвалидности из-за болезней. Однако могут ли они оформить ее, если у них обнаружили рассеянный склероз.

Адвокат Юрий Айвазян ответил на этот вопрос.

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Военный рассказал, что с марта 2022 года его мобилизовали. В феврале этого года в частной клинике у него обнаружили рассеянный склероз. Мужчина еще не обращался в санчасть.

"Возможно ли мне получить группу инвалидности, если существуют определенные проблемы при ходьбе и зрения. Возможно ли какая-то компенсация от государства, и возможно ли рассчитывать на военную пенсию при инвалидности во время прохождения военной службы", — спросил он.

Адвокат рассказал, что военному нужно подать рапорт командиру части о направлении на ВВК. По его словам, такой же порядок предусмотрен для направления в МСЭК для установления инвалидности.

Айвазян добавил, что все остальное возможно только после этого.

Напомним, мужчины, имеющие сверхнизкий вес, в частности из-за заболевания, будут иметь право на отсрочку от мобилизации, если они ранее были исключены из военного учета по состоянию здоровья. Или в случае, если у них есть другие основания для отсрочки в соответствии с законодательством.

Также мы писали, что в Украине продолжается общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, если призывник меняет место жительства, он должен в течение семи дней стать на учет в новый ТЦК по месту жительства.

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