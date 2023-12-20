Як не стати ухилянтом при зміні прописки — названо терміни звернення до нового ТЦК

Військові ТЦК та СП. Фото: УНІАН

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас якщо призовник змінює місце проживання, він має протягом семи днів стати на облік до нового ТЦК за місцем проживання.

Про це заявив представник Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі РБК-Україна.

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Так, при зміні місця проживання військовозобов'язаний має сім днів для того, аби стати на облік до нового ТЦК за місцем проживання.

Якщо цього не зробити — він буде вважатися ухилянтом.

"Тобто, не оновивши свої облікові дані, не ставши на облік у новий територіальний центр комплектування та соціальну підтримку, призовник намагається уникнути мобілізації", — сказав Фітьо.

Нагадаємо, що за словами Фітьо, повістки призовникам можуть видавати навіть працівники ЖЕКів та ОСББ.

Крім того, за його словами, спортзал та ресторан — це громадські місця, і роздавати там повістки законом не заборонено.

Також ми писали, що зараз є сильна потреба у формуванні нових бригад. Загалом, абсолютно усі професії на фронті затребувані і військових є можливість обрати собі напрям.